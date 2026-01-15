Nog niet alle stembureaus Oeganda open, volgens oppositie expres

KAMPALA (ANP/AFP) - In Oeganda worden donderdag presidentsverkiezingen gehouden, maar in veel gebieden zijn de stembureaus uren na de geplande opening nog steeds gesloten. President Yoweri Museveni spreekt over "technische problemen" met stemcomputers, maar volgens de oppositie veroorzaakt de regering de vertraging expres.

"Alles wat ze doen is een schijnvertoning en het is opzettelijk", zei oppositielid Lewis Rubongoya. Hij ging langs verschillende stembureaus in de hoofdstad Kampala en stelde vast dat vrijwel nergens gestemd kon worden.

De woordvoerder van de president meldde dat overgestapt moet worden op het handmatig verifiëren van stempassen en identiteitsbewijzen, maar dat inmiddels wel gestemd kan worden.

Volgens sommigen zou de storing te maken kunnen hebben met de afsluiting van het internet. Volgens de regering is die maatregel nodig om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan, maar de oppositie stelt dat de bedoeling daarachter is om verkiezingsfraude en onderdrukking te verhullen.