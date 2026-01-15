ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog niet alle stembureaus Oeganda open, volgens oppositie expres

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 11:40
anp150126089 1
KAMPALA (ANP/AFP) - In Oeganda worden donderdag presidentsverkiezingen gehouden, maar in veel gebieden zijn de stembureaus uren na de geplande opening nog steeds gesloten. President Yoweri Museveni spreekt over "technische problemen" met stemcomputers, maar volgens de oppositie veroorzaakt de regering de vertraging expres.
"Alles wat ze doen is een schijnvertoning en het is opzettelijk", zei oppositielid Lewis Rubongoya. Hij ging langs verschillende stembureaus in de hoofdstad Kampala en stelde vast dat vrijwel nergens gestemd kon worden.
De woordvoerder van de president meldde dat overgestapt moet worden op het handmatig verifiëren van stempassen en identiteitsbewijzen, maar dat inmiddels wel gestemd kan worden.
Volgens sommigen zou de storing te maken kunnen hebben met de afsluiting van het internet. Volgens de regering is die maatregel nodig om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan, maar de oppositie stelt dat de bedoeling daarachter is om verkiezingsfraude en onderdrukking te verhullen.
loading

POPULAIR NIEUWS

21bb72837daf339052d129e1ef73cadc

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

shutterstock 2503435317

7 tekenen dat je veel te aardig bent

generated-image (1)

"Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar."

anp140126102 1

Macron waarschuwt voor gevolgen bij Amerikaanse inname Groenland

ANP-523168178

9 manieren om je beter te voelen volgens de wetenschap

anp140126109 1

Trump: NAVO moet VS helpen bij het verkrijgen van Groenland

Loading