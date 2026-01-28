ASML wil 1700 medewerkers ontslaan uit managementlaag

VELDHOVEN (ANP) - ASML wil vele honderden banen schrappen in de managementlaag van afdelingen voor onderzoek en ontwikkeling. Ongeveer 1700 medewerkers worden daarbij ontslagen, verwacht de chipmachinemaker uit Veldhoven. Volgens financieel topman Roger Dassen is de ingreep nodig omdat de organisatie te stroef is geworden, waardoor ingenieurs te veel tijd kwijt zijn aan zaken die niet met innovatie te maken hebben.

In totaal wil ASML 3000 leiderschapsrollen binnen de technologie- en IT-organisaties van het bedrijf schrappen, voornamelijk in Nederland en een aantal in de Verenigde Staten. Een deel van die werknemers kan naar verwachting aan de slag in een nieuwe ingenieursrol bij ASML, bijvoorbeeld voor de verwerking van kunstmatige intelligentie (AI) in de chipmachines.

Volgens Dassen remde de organisatiestructuur te veel af. "In het huidige model heeft een gemiddelde werknemer een aantal bazen", zegt hij. "Dat leidt ertoe dat diegene allerlei afstemmingsissues en afstemmingsvergaderingen heeft. Naar onze inschatting is een ingenieur nu 35 procent van zijn of haar tijd kwijt aan afstemming, die niet leidt tot verbetering van de prestaties of ingenieurswerk."

'Het moet anders'

Hoewel het schrappen van managementbanen ook kostenvoordelen oplevert, was dat volgens de financieel bestuurder niet de reden. "Het is echt een aansturingsvraag. Het is complex geworden, daarvan hebben we gezegd: het moet anders", aldus Dassen, die eraan toevoegt elke collega te waarderen. "Dit doet ons natuurlijk ook pijn."

ASML gaat in overleg met de ondernemingsraad en de vakbond over de ontslagen. De chipmachinemaker doet de ingreep na een recordjaar qua omzet en de verwachting is dat de vraag naar geavanceerde lithografieapparatuur voor chips hard blijft groeien dankzij de ontwikkeling van AI. Op de langere termijn blijft ASML erop rekenen zo'n 20.000 extra medewerkers aan te trekken, waarvoor ook een grote uitbreiding in de regio Eindhoven nodig is. Op dit moment is ASML goed voor ruim 44.000 banen.