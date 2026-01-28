ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ASML wil 1700 medewerkers ontslaan uit managementlaag

Economie
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 8:31
anp280126059 1
VELDHOVEN (ANP) - ASML wil vele honderden banen schrappen in de managementlaag van afdelingen voor onderzoek en ontwikkeling. Ongeveer 1700 medewerkers worden daarbij ontslagen, verwacht de chipmachinemaker uit Veldhoven. Volgens financieel topman Roger Dassen is de ingreep nodig omdat de organisatie te stroef is geworden, waardoor ingenieurs te veel tijd kwijt zijn aan zaken die niet met innovatie te maken hebben.
In totaal wil ASML 3000 leiderschapsrollen binnen de technologie- en IT-organisaties van het bedrijf schrappen, voornamelijk in Nederland en een aantal in de Verenigde Staten. Een deel van die werknemers kan naar verwachting aan de slag in een nieuwe ingenieursrol bij ASML, bijvoorbeeld voor de verwerking van kunstmatige intelligentie (AI) in de chipmachines.
Volgens Dassen remde de organisatiestructuur te veel af. "In het huidige model heeft een gemiddelde werknemer een aantal bazen", zegt hij. "Dat leidt ertoe dat diegene allerlei afstemmingsissues en afstemmingsvergaderingen heeft. Naar onze inschatting is een ingenieur nu 35 procent van zijn of haar tijd kwijt aan afstemming, die niet leidt tot verbetering van de prestaties of ingenieurswerk."
'Het moet anders'
Hoewel het schrappen van managementbanen ook kostenvoordelen oplevert, was dat volgens de financieel bestuurder niet de reden. "Het is echt een aansturingsvraag. Het is complex geworden, daarvan hebben we gezegd: het moet anders", aldus Dassen, die eraan toevoegt elke collega te waarderen. "Dit doet ons natuurlijk ook pijn."
ASML gaat in overleg met de ondernemingsraad en de vakbond over de ontslagen. De chipmachinemaker doet de ingreep na een recordjaar qua omzet en de verwachting is dat de vraag naar geavanceerde lithografieapparatuur voor chips hard blijft groeien dankzij de ontwikkeling van AI. Op de langere termijn blijft ASML erop rekenen zo'n 20.000 extra medewerkers aan te trekken, waarvoor ook een grote uitbreiding in de regio Eindhoven nodig is. Op dit moment is ASML goed voor ruim 44.000 banen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-530991154

Iedereen doet lelijk over Ilse DeLange: "Echt een graaikipje"

ANP-542102968

Gaat de bruine beer na de wolf ook een comeback maken in Nederland?

ANP-499449312

Stop met ‘uitrusten’: zo krijg je je energie terug in de avond

ANP-545256549

Tech-baas wijst op gevaar AI: "Mensheid staat op kruispunt, dit is een test voor de beschaving"

ANP-540171324

Word je wel echt gelukkiger van een relatie?

anp270126072 1

Burgemeester Milaan wil niet dat Amerikaanse immigratiedienst ICE wordt ingezet bij Olympische Winterspelen: "Dit is een militie die doodt"

Loading