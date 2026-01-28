FT: ruimtevaartbedrijf SpaceX overweegt beursgang in juni

HAWTHORNE (ANP/RTR) - Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk gaat mogelijk midden juni naar de beurs in New York, met als doel 50 miljard dollar op te halen. Dat meldt zakenkrant Financial Times woensdag op basis van bronnen. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit worden.

Al langer zingt de beursgang van SpaceX rond. Musk bevestigde in december op X een artikel waarin de beursplannen van het ruimtevaartbedrijf stonden. In eerdere berichten ging het nog over een beursgang in de loop van de tweede helft van dit jaar, waarbij "aanzienlijk" meer dan 30 miljard dollar opgehaald moest worden.

Dat bedrag ligt nu een stuk hoger, volgens de krant. Ook gaat SpaceX eerder naar de beurs dan verwacht. Dat heeft te maken met een zeldzame stand van de planeten, zeggen bronnen tegen de FT.

De grootste beursgang ooit is nu nog van het Saudische bedrijf Saudi Aramco. Dat olieconcern ging in december 2019 naar de beurs in Riyad, waarbij meer dan 29 miljard dollar werd opgehaald.