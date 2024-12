ASML wil meebetalen aan duizenden nieuwe woningen in regio

VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinefabrikant ASML gaat investeren om de woningbouw rondom het bedrijf flink aan te jagen. De ambitie van de Veldhovense onderneming is om tot 2040 bij te dragen aan de bouw van 25.000 woningen. Hiermee wil het bedrijf helpen het tekort aan betaalbare huizen in de regio op te lossen.

"We zijn trots om onze volgende stappen aan te kondigen in het aanpakken van de urgente behoefte aan betaalbare woningen in de Brainport-regio", zei de betrokken ASML-programmamanager Frieda Rikkers donderdag in een persverklaring. Daarbij beloofde het bedrijf "aanzienlijke financiële steun" aan vier nieuwe bouwprojecten die in totaal 1085 betaalbare woningen zullen opleveren in Veldhoven, Eindhoven en Helmond.

Ruim een jaar geleden meldde ASML al te verwachten miljoenen euro's te steken in meerdere woningbouwprojecten. Volgens Rikkers lopen er naast de vier nieuw aangekondigde projecten nog twee andere. Samen zijn de zes projecten goed voor ongeveer 1500 nieuwe woningen.

De woningen zijn met name bedoeld voor mensen die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen, niet specifiek voor ASML-medewerkers. Het concern springt daarnaast alleen bij als een project verlieslatend dreigt te worden, om woningcorporaties over de drempel te helpen het project daadwerkelijk te realiseren.