Faber: meer landen overwegen verplichte terugkeer Syriërs

BRUSSEL (ANP) - Behalve Oostenrijk overwegen meer EU-landen om Syrische asielzoekers terug te sturen, zei minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) na afloop van een vergadering met EU-collega's in Brussel. Ze wilde niet zeggen welke landen dat zijn. Voor Nederland is verplichte terugkeer nu niet aan de orde, zei Faber. Daarvoor zijn de ontwikkelingen in het land te onzeker. Daarnaast kan gedwongen terugkeer volgens de minister op dit moment niet omdat Nederland er geen diplomatieke post heeft.

"Op het moment dat we daar een diplomatiek punt hebben, zou dat natuurlijk kunnen. Maar daar is op dit moment nog geen zicht op", zei Faber. Vrijwillige terugkeer kan natuurlijk altijd, voegde zij daaraan toe. "Dat geldt ook voor Nederland." Dat kan ook worden gefaciliteerd.

"We bekijken de situatie continu", zei Faber. "Stel dat er ineens een stroomversnelling komt, dan kun je natuurlijk altijd sneller gaan beslissen en besluiten."