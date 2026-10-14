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ASML wint in hogere AEX-index na goed ontvangen resultaten

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - ASML was woensdag een van de winnaars op de aandelenbeurs in Amsterdam. De chipmachinemaker uit Veldhoven kwam met resultaten over het afgelopen kwartaal. Daarin heeft ASML zijn omzet en winst verder opgevoerd. Ook scherpte het bedrijf de omzetverwachting voor het hele jaar aan.
Het bedrijf blijft volgens topman Christophe Fouquet profiteren van de forse investeringen van techbedrijven in AI. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografiesystemen waarmee chipconcerns de voor AI-toepassingen benodigde chips kunnen maken. Op het Damrak steeg ASML 1,2 procent. Branchegenoten ASMI en Besi klommen tot 1,2 procent.
De AEX-index eindigde 0,7 procent hoger op een recordslotstand van 1137,09 punten. Dinsdag sloot de hoofdindex in Amsterdam nog 0,5 procent lager. De MidKap kreeg er woensdag 0,3 procent bij tot 1055,22 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,8 procent.
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