Naast steun ook kritiek van dierenopvangers op noodlijdend WEC

LAUWERSOOG (ANP) - Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) krijgt behalve veel steun ook kritiek. Zo vindt eigenaar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare in Westernieland, waar wilde dieren worden opgevangen, dat het WEC de penibele situatie "ook wel over zichzelf afgeroepen heeft". Ook dierenactiviste Lenie 't Hart, die de bekende zeehondencrèche in Pieterburen oprichtte en jarenlang het internationale boegbeeld was, is zeer kritisch.

Lollinga noemt het WEC een prestigeproject van de vorige directeur. De bouw van "de blokkendoos" bij Lauwersoog heeft volgens hem "een vermogen gekost terwijl met een fractie van het geld het oude zeehondencentrum in Pieterburen opgeknapt had kunnen worden". Vernieuwing was in zijn ogen goed mogelijk, met zo'n 3 tot 4 miljoen euro.

Activiste 't Hart (85) is sinds 2014 bij het opvangcentrum weg. Ze botste met de bestuurders over het opvangbeleid. Ze vindt dat het WEC verkeerd omspringt met geld van donateurs en bezoekers.