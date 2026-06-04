ASN Bank herstelt storing met weergave spaarsaldo in de nacht

UTRECHT (ANP) - ASN Bank zegt een technische storing waardoor het spaarsaldo van klanten niet goed wordt weergegeven in de nacht van donderdag op vrijdag te herstellen. Door de storing wordt het saldo op spaar- of beleggingsrekeningen niet goed weergegeven in de app en op de website.

Op Allestoringen.nl komen meldingen binnen van klanten met problemen. Klanten van de bank zagen bijvoorbeeld ineens 5000 euro minder op hun spaarrekening, schrijft het AD.

Volgens ASN Bank konden klanten nog wel geld overboeken ook als het bedrag niet zichtbaar was in de app. "Als er genoeg saldo op je rekening staat, lukt het gewoon om een overboeking te doen."

Volgens een woordvoerder van de bank is het probleem ontstaan doordat een update niet goed is verlopen. "We hebben ervoor gekozen dit komende nacht te herstellen om de dienstverlening overdag niet verder te verstoren", stelt de bank.