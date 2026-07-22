Rekensom: wat het ECB-besluit betekent voor jouw hypotheek en spaarrekening

Morgen, donderdag 23 juli, komt de Europese Centrale Bank weer bijeen om over de rente te beslissen. Na de historische renteverhoging van juni houdt half Nederland de adem in: wordt lenen weer duurder en gaat sparen eindelijk meer opleveren? Het korte antwoord: waarschijnlijk verandert er morgen weinig; maar wat er wél gebeurt, kan je op termijn toch flink wat geld schelen.

Waar staan we nu

Op 11 juni verraste de ECB met de eerste renteverhoging sinds 2023: de depositorente ging van 2,00% naar 2,25%. Reden was de opgelopen inflatie in de eurozone, die in mei nog op 3,2% stond. Inmiddels is dat cijfer flink gedaald — in juni kwam de inflatie uit op 2,8% — en dat geeft de ECB alle ruimte om morgen even pas op de plaats te maken. De brede verwachting onder economen: de rente blijft op 23 juli gewoon op 2,25% staan.

Wat betekent dat voor jouw hypotheek

Heb je een hypotheek met een lange rentevaste periode, zoals 10, 20 of 30 jaar? Dan verandert er morgen sowieso niets aan je maandlasten. Die staan immers vast, ongeacht wat de ECB doet.

Voor wie een variabele hypotheekrente heeft, of binnenkort een nieuwe rente moet vastzetten, ligt dat anders. Ook al blijft de ECB-rente morgen gelijk, banken hebben de variabele tarieven de afgelopen weken al licht verhoogd, vooruitlopend op een mogelijke volgende stap. Een rekenvoorbeeld: bij een hypotheek van 300.000 euro betekent een renteverhoging van 0,25 procentpunt ongeveer 750 euro extra rente per jaar, oftewel zo'n 62,50 euro bruto per maand.

Die stap komt morgen dus waarschijnlijk niet, maar in september wel: analisten schatten de kans op een nieuwe verhoging naar 2,50% dan op meer dan 50%. Blijft de inflatie de komende maanden hardnekkig hoog, dan is die 62,50 euro per maand voor veel huizenbezitters met een variabele rente straks realiteit.

Wat betekent dat voor je spaargeld

Ook voor spaarders geldt: een pauze van de ECB is geen slecht nieuws, maar ook geen extra cadeautje. Na de renteverhoging van juni gingen de spaarrentes bij veel Europese banken al omhoog; bij sommige aanbieders tot ruim boven de 2%. Blijft de ECB-rente morgen gelijk, dan blijven ook de spaarrentes naar verwachting op het huidige niveau staan.

Even een rekenvoorbeeld: heb je 20.000 euro spaargeld staan tegen 2,10% rente, dan levert dat je op jaarbasis 420 euro op. Bij een eventuele volgende renteverhoging in september kan dat bedrag verder oplopen, maar reken voorlopig niet op een directe sprong.

Let op de woorden van Lagarde

Belangrijker dan het percentage zelf is morgen misschien wel wat ECB-president Christine Lagarde tijdens de persconferentie zegt. Geeft zij een signaal dat de rente in september alsnog omhooggaat, dan kunnen de kapitaalmarktrentes — en daarmee ook de langere hypotheekrentes — alvast in beweging komen, nog vóórdat de ECB officieel iets beslist heeft.

Kortom: voor je portemonnee verandert er morgen zelf waarschijnlijk weinig. Maar hou de persconferentie in de gaten, want die bepaalt of jouw hypotheek of spaarrekening er in september wél anders uit gaat zien.