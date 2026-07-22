Volgens CNN staat Trump er hopeloos voor

Volgens nieuwe peilingen die door CNN-data-analist Harry Enten zijn besproken, staat president Donald Trump er richting de midterms politiek hopeloos voor: zijn populariteit keldert, vooral door de extreem impopulaire oorlog met Iran en groeiende onvrede over de economie.

Trump en de historisch impopulaire Iran-oorlog

In een recente analyse noemt Harry Enten de cijfers over Trumps Iran-oorlog 'verwoestend'. Uit een Washington Post-peiling die hij bij CNN bespreekt, blijkt dat de netto waardering van Trump op dit dossier is gezakt van -13 naar -40 sinds maart, een niveau dat hij omschrijft als historisch impopulair. Maar liefst 68 procent van de Amerikanen vindt dat het conflict met Iran 'de moeite niet waard' is, meer dan het hoogtepunt van de onvrede over de Irak-oorlog in 2006.

Die afwijzing is nog sterker onder onafhankelijke kiezers, traditioneel cruciaal in tussentijdse verkiezingen . 77 procent van hen zegt dat de oorlog niet de moeite waard is, inclusief een duidelijke meerderheid van Republikeins-gezinde independents. CNN wijst er in aanvullend verslag op dat bijna zes op de tien Amerikanen Trumps beslissing om Iran aan te vallen afkeuren en hem niet vertrouwen in zijn omgang met militair geweld.

Dalende waardering voor Trump als president

De schade beperkt zich niet tot het buitenlands beleid. In landelijke peilingen rond de oorlog met Iran zakt Trumps algemene job approval naar de lage dertigers, met waarden rond 36-37 procent - het laagste niveau van zijn tweede termijn. Een New York Times/Siena-peiling plaatst zijn totale waardering op 37 procent, waarbij tweederde van de respondenten zegt dat het een fout was om de oorlog te beginnen. In een Gallup-peiling waar Enten bij CNN op wijst, duikt hij zelfs naar 36 procent waardering en 60 procent afkeuring.

De trend loopt dwars door de electorale kaart. Analyses bij CNN signaleren dat Trumps populariteit zelfs in een reeks 'blauwe staten' waar hij in 2024 verrassend goed scoorde, inmiddels scherp is gedaald. Daarmee wordt het politieke fundament onder zijn partij breekbaar: lage waardering voor de president gaat historisch vaak samen met verlies van congreszetels in de midterms.

Economie, inflatie en de rekening van de oorlog

De onvrede heeft ook een duidelijke economische component. De oorlog met Iran heeft volgens schattingen uit Amerikaanse berichtgeving huishoudens gezamenlijk al zo'n 100 miljard dollar gekost, terwijl energieprijzen oplopen door spanningen rond de Straat van Hormuz. In meerdere peilingen noemen kiezers de oorlog economisch niet de moeite waard en uiten ze pessimisme over inflatie en de kosten van levensonderhoud.

Voor Trump is dat extra pijnlijk omdat hij in 2024 juist op economie en inflatie een groot vertrouwensvoordeel had. Enten wijst op een verschuiving van tientallen punten: waar Trump destijds ruim werd vertrouwd boven zijn Democratische tegenstander, heeft hij nu een negatieve balans op diezelfde thema's. Samen met de diep impopulaire oorlog ontstaat zo een giftige cocktail die zijn positie richting de tussentijdse verkiezingen volgens CNN en andere analisten politiek rampzalig maakt.