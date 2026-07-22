Je snijplank is viezer dan je wc-bril. Dit is hoe je 'm écht schoon krijgt

Je desinfecteert je wc-bril waarschijnlijk een stuk beter dan je snijplank. Maar volgens microbiologen doe je dat verkeerd. De snijplank behoort tot de smerigste voorwerpen in huis, in hetzelfde rijtje als de afwasborstel en je waterfles. Geen reden voor paniek, maar wel voor een korte cursus snijplank-hygiëne.

Waarom die plank zo vies wordt

Elke keer dat je er courgette op snijdt of een kip op uitbeent, ontstaan er microscopisch kleine sneetjes in het oppervlak. Precies daar kunnen bacteriën zoals salmonella of E. coli zich verstoppen: onzichtbaar voor het blote oog, maar wel degelijk aanwezig. Voedselveiligheidsprofessor Keith R. Schneider van de University of Florida legt uit in The Guardian: "Wassen met zeep en water is voor de meeste situaties nog steeds een prima optie."

Zo was je 'm goed

De meeste snijplanken van plastic, glas, composiet of rvs kunnen gewoon onderin de vaatwasser, waar de hoge temperatuur meteen voor extra desinfectie zorgt. Houten planken kunnen dat niet hebben: die was je alleen met de hand.

Gewone afwasmiddel volstaat prima, benadrukt Schneider: "Antibacteriële zeep biedt eigenlijk nauwelijks extra voordeel ten opzichte van gewone zeep." Met andere woorden: het enige geheime ingrediënt dat je nodig hebt, is een beetje boenkracht.

De vaatwasser-valkuil bij houten planken

Per ongeluk toch je houten snijplank in de vaatwasser gestopt? Is hij nog heel, dan is het vooral zaak om het niet nog eens te doen. Langdurige blootstelling aan heet vaatwasserwater zorgt namelijk voor kromtrekken en scheuren. Om een houten plank jarenlang mooi te houden, helpt het om er na het wassen een voedselveilige olie op aan te brengen en die een nacht te laten intrekken.

Droog 'm goed of je maakt het juist erger

Drogen is minstens zo belangrijk als het wassen zelf. Dep overtollig vocht weg met een doek of keukenpapier, en zet de plank daarna rechtop tegen een muur of voorwerp, zodat er lucht bij kan. Een vochtige plank die plat wordt weggelegd, is namelijk precies de broedplaats voor bacteriën die je wilt vermijden.

Wanneer mag er wél bleek aan te pas komen

Voor fruit, groente en brood is zeep en water ruim voldoende. Maar bij rauw vlees ligt dat anders: "Als je rauw vlees hebt gesneden, met een grotere kans op ziekteverwekkers, doe je er goed aan om de snijplank te desinfecteren," aldus Schneider. Los een eetlepel ongeparfumeerd bleekmiddel op in een liter water, breng dit ruim aan op de plank en laat het vijf tot tien minuten inwerken voordat je afspoelt en laat drogen.

Wanneer moet de plank echt de prullenbak in

Lichte gebruikssporen zijn heel normaal en geen reden tot zorgen. Diepe groeven die je niet meer kunt wegschuren, flinke kromtrekking, scheuren of hardnekkige geurtjes zijn wel signalen om afscheid te nemen. Want zichtbaar vies is niet hetzelfde als daadwerkelijk vies, waarschuwt Schneider: "Je kunt bacteriën niet zien, dus alleen op het oog kun je nooit met zekerheid zeggen of een snijplank nog veilig is. Een zwaar beschadigde snijplank, van hout of plastic, kun je maar beter vervangen. In die scheurtjes kunnen microben zich heerlijk verstoppen."

Kortom: gewone zeep, goed drogen en af en toe bleek bij rauw vlees; meer heeft je snijplank eigenlijk niet nodig om zijn vieze reputatie voorgoed achter zich te laten.