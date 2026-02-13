ASN Bank voert winst flink op, maar is nog niet uit overgangsfase

UTRECHT (ANP) - ASN Bank heeft zijn winst vorig jaar flink opgevoerd. Dat is echter vooral te danken aan incidentele posten. Volgens topman Roland Boekhout zit het financiële concern, dat voorheen bekendstond als de Volksbank, nog altijd in een overgangsfase. Hij verwacht later dit jaar klaar te zijn met de grote reorganisatie waarbij vele honderden banen verdwijnen. In de loop van 2027 wil de staatsbank ook dossiers als anti-witwascontroles en risicobeheer volledig op orde hebben.

Onder de streep bleef vorig jaar 268 miljoen euro over. In 2024 ging het nog om 144 miljoen euro winst. Destijds ging er echter ook 283 miljoen euro aan incidentele uitgaven in de boeken, onder meer voor de reorganisatie van de bank en voor boetes van De Nederlandsche Bank (DNB). Zonder het meerekenen van alle eenmalige lasten bleef er vorig jaar 319 miljoen euro over, tegen 427 miljoen euro in 2024.

Voor Boekhout komen de cijfers niet als een verrassing. "Dit is ook een van de redenen dat we draconische maatregelen hebben genomen in onze transformatie", stipt hij aan.