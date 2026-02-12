Jorik uit Winter Vol Liefde: "Je ziet op tv niet hoe gezellig Hanneke echt is"

Jorik Rood kennen we allemaal uit het vorige seizoen van Winter Vol Liefde. Hij woont in Oostenrijk vlak bij Hanneke, die dit seizoen meedoet en met wie het maar niet wil vlotten.

Hanneke komt saai over, een goed gesprek krijgt ze maar niet op gang en een lachje kan er amper vanaf. Maar dat is niet zoals Jorik Hanneke kent. “We komen elkaar af en toe tegen op feestjes en ja, ook bij de après-ski”, zegt hij. “Laatst zijn we nog samen uit eten geweest. Natuurlijk heb ik haar van alles gevraagd, maar ze laat weinig los over hoe het afloopt.”

Jorik geeft toe dat hij het soms lastig vindt om naar haar te kijken. “Hanneke is in het echt heel gezellig, maar dat zie je op tv nog niet terug. Ik denk dat dat komt door de mannen die nu bij haar zijn.” Die zijn niet interessant genoeg. “Ze heeft iemand nodig die een beetje los kan gaan, iemand die gezellig is en energie meebrengt. De mannen die je nu ziet, vind ik niet heel uitgesproken. Misschien komt die persoon later nog in het seizoen.”

Zelf was Jorik heel kort samen met Lana, die bij hem op bezoek kwam tijdens het programma. Daarna probeerde hij het nog met Marilou, eveneens uit Winter Vol Liefde, maar ook die relatie strandde. “Helaas gaat het nu niet zo goed in de liefde”, vertelt hij. “Marilou en ik zijn uit elkaar gegaan. Het is niet geworden wat we hoopten. Ik ben nu weer single en dat is ergens ook wel fijn.”