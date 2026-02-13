AEX-index veert op na forse daling, Heijmans wint na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak veerde vrijdag licht op na het zware koersverlies een dag eerder. Heijmans werd hoger gezet na goed ontvangen jaarresultaten van de bouwer. Ook de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML wonnen terrein dankzij sterke resultaten en vooruitzichten van de Amerikaanse branchegenoot Applied Materials.

Betaalbedrijf Adyen toonde wat herstel na de koersval op donderdag, terwijl ijsfabrikant Magnum verder wegzakte. Beleggers letten verder vooral op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt. Dat cijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 993,11 punten. De hoofdindex zakte een dag eerder nog ruim 2 procent. De MidKap klom 0,6 procent tot 1002,35 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,3 procent. Parijs verloor 0,3 procent.