ASN boekt lagere winst door reorganisatiekosten en gedaalde rente

Economie
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 8:15
anp080825053 1
UTRECHT (ANP) - ASN Bank heeft in het eerste halfjaar een duidelijk lagere winst geboekt dan een jaar eerder. De bank, voorheen bekend als de Volksbank, maakte extra kosten voor een grote reorganisatie en hogere lonen. Tegelijkertijd verdiende ASN Bank minder aan spaargeld door de gedaalde rentes.
De nettowinst kwam uit op 138 miljoen euro, een daling van 93 miljoen euro in vergelijking met het eerste halfjaar van 2024. Volgens topman Roland Boekhout was die daling vooral het gevolg van de ongunstigere rentes.
Daarnaast moet ASN nog steeds het risicobeheer verbeteren. Begin dit jaar legde De Nederlandsche Bank de financieel dienstverlener een boete van 15 miljoen euro op, omdat er jarenlang te weinig inzicht was in bepaalde risico's waaraan de bank was blootgesteld. Daarnaast was er een boete van 5 miljoen euro voor gebreken in antiwitwasbeleid. ASN zegt nu "volgens schema" vooruitgang te boeken op die terreinen.
FT: Amerikaanse importheffingen op goudstaven van een kilo

Zonnige en warme dagen in aantocht

