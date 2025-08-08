ECONOMIE
NN boekt vooral in Nederland goed resultaat

Economie
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 7:39
anp080825047 1
DEN HAAG (ANP) - Verzekeraar NN heeft het eerste halfjaar vooral op de Nederlandse thuismarkt goede zaken gedaan. Hier voerde het financiële concern zijn operationele winst aanzienlijk op, terwijl het resultaat in andere Europese landen en Japan juist lager uitviel dan een jaar eerder.
De operationele winst, voor aftrek van bijvoorbeeld afschrijvingen en eenmalige posten, steeg met 8,6 procent tot ruim 1,4 miljard euro. Daarbij steeg het resultaat van de levensverzekeringsdivisie van NN in Nederland met bijna een kwart, vooral door gunstige beleggingsresultaten. Ook de Nederlandse schadeverzekeringstak boekte een beter resultaat dankzij gunstigere weersomstandigheden en minder schadeclaims.
De nettowinst daalde juist bijna 40 procent tot 391 miljoen euro. Dit had onder andere te maken met verliezen op de verkoop van staatsobligaties. Ook werden derivaten op papier minder waard en verloor NN geld op de verkoop van zijn Turkse onderdelen.
