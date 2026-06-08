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ASN nog niet klaar voor besluit over privatisering, meldt Heinen

Economie
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 18:04
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DEN HAAG (ANP) - ASN Bank is nog niet klaar voor een besluit over eventuele privatisering. Dat schrijft minister Eelco Heinen (Financiën) aan de Tweede Kamer. Hij baseert zich op een rapport van NLFI, de stichting die de aandelenbelangen van de overheid in financiële instellingen beheert. De VVD-bewindsman wil de bank graag verkopen of naar de beurs brengen, maar daarvoor is het onder meer nodig dat eerst de kosten verder omlaag gaan.
ASN - voorheen de Volksbank - is sinds 2013 in overheidshanden. Toenmalig minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën besloot toen het noodlijdende SNS Reaal te nationaliseren, om een faillissement met verstrekkende gevolgen voor de gehele financiële sector te voorkomen. De verzekerings- en vastgoedactiviteiten werden al wel weer verkocht.
De door Heinen gewenste privatisering van ASN stuit op weerstand in de Tweede Kamer. Niet alleen grote oppositiepartijen als PRO en de PVV, maar ook regeringspartij CDA ziet deze stap niet zitten. Heinen legde de oproep van een Kamermeerderheid om de voorbereidingen stop te zetten evenwel naast zich neer.
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