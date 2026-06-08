Supermarkten: boodschappen volgend jaar tot 10 procent duurder

LEIDSCHENDAM (ANP) - Boodschappen worden volgend jaar tot wel 10 procent duurder. Daarvoor waarschuwt supermarktkoepel CBL in een brandbrief aan het kabinet. De prijsstijgingen zijn volgens de branchevereniging deels te wijten aan maatregelen van de overheid.

Het CBL stelt dat maatregelen waaronder de suikertaks, de vrachtwagenheffing, energieheffingen, verhoging van het minimumloon en het minimumjeugdloon en diverse toevoegingen bovenop de Europese wetgeving kostenverhogend zijn zonder dat daar een toegevoegde waarde tegenover staat voor de klant in de winkel. De brancheorganisatie roept daarom "met klem" op de voorgenomen beleidsmaatregelen de komende tijd niet uit te voeren.

De supermarkten zijn bang dat deze maatregelen bovenop de prijsstijgingen door de wereldwijde ontwikkelingen en de oorlog in het Midden-Oosten de boodschappen nog extra duurder maken. "Afhankelijk van het product kan die verhoging van de prijs vier tot twaalf maanden duren", aldus het CBL.