Aston Martin waarschuwt voor slecht resultaat door heffingen VS

Economie
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 10:08
anp200226067 1
LONDEN (ANP) - Sportwagenfabrikant Aston Martin waarschuwt dat het verlies over vorig jaar groter uitvalt dan verwacht. Het Britse bedrijf heeft veel last van importheffingen die de Verenigde Staten onder Donald Trump hebben ingevoerd op buitenlandse auto's.
Aston Martin publiceert volgende week de volledige jaarcijfers, maar meldt nu alvast dat het resultaat licht lager uitvalt dan de laagste inschatting van analisten. Daarbij gaat het om een operationeel verlies van 187 miljoen pond (214 miljoen euro).
Het luxeautomerk heeft het al langer lastig en moest meerdere keren extra geld ophalen. Aston Martin maakte vrijdag bekend 50 miljoen pond te hebben opgehaald met een deal van het gelijknamige Formule 1-team. De raceploeg krijgt voor dat bedrag het recht om voor altijd de merknaam Aston Martin te gebruiken als onderdeel van de teamnaam.
