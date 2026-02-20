ECONOMIE
Drie aanhoudingen in onderzoek naar fraude met stichtingen

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 9:54
DEN HAAG (ANP) - De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag in Emmen twee mannen (43 en 41) en een vrouw (24) aangehouden in een onderzoek naar fraude door twee stichtingen, zo is vrijdag bekendgemaakt. De verdachten zouden de Staat hebben benadeeld voor minimaal 200.000 euro, volgens de FIOD.
Het onderzoek begon na een tip van de Belastingdienst. Volgens de opsporingsdienst is de 41-jarige verdachte de spil in de fraude. Hij wordt samen met zijn partner (24) en de 43-jarige man verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift.
Bij de doorzoeking van drie huizen en bedrijfspanden is administratie in beslag genomen. In het huis van de 41-jarige verdachte zijn een wapen en patronen aangetroffen.
De FIOD meldt niet om welke stichtingen het gaat.
