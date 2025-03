Australië dreigt supermarkten met zware boetes voor nepkortingen

CANBERRA (ANP/BLOOMBERG) - Supermarkten in Australië riskeren hoge boetes voor het kunstmatig verhogen van prijzen of het aanbieden van nepkortingen, waarschuwt premier Anthony Albanese. Hij wil regelgeving invoeren die buitensporige prijsstijgingen verbiedt, om consumenten beter te beschermen.

De Australische concurrentiewaakhond bekritiseerde eerder deze maand de dominantie van slechts enkele grote ketens in de Australische supermarktsector. De waakhond zei toen dat de twee grootste supermarktketens, Woolworths en Coles die ongeveer twee derde van de markt in handen hebben, weinig motivatie hebben om te concurreren.

"Ze worden in de gaten gehouden, ze weten dat de overheid bereid is harde maatregelen te nemen. Als ze mensen oplichten, staan ze in de vuurlinie en moeten ze een zware boete betalen", zei Albanese zondag tegen de nationale omroep Australian Broadcasting.