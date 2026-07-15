Australië gaat energie- en watergebruik AI-datacenters reguleren

SYDNEY (ANP/AFP) - Australië gaat wetten invoeren om het energie- en waterverbruik van datacenters voor kunstmatige intelligentie (AI) te reguleren en het auteursrecht te beschermen. Dat heeft de Australische premier Anthony Albanese woensdag gezegd.

De wetten, die volgend jaar moeten worden ingevoerd, moeten het vertrouwen in AI vergroten en de nationale veiligheid beschermen. AI-regels overlaten aan anderen zou betekenen dat "onze nationale soevereiniteit en veiligheid wordt uitbesteed aan de controle van buitenlandse monopolies", verklaarde hij tijdens een toespraak op de Universiteit van Sydney.

Albanese zei dat hij volgende maand de leiders van de Australische staten spreekt over de voorgestelde wetten. Met de nieuwe regels worden grote datacentra verplicht om meer stroom aan het elektriciteitsnet terug te leveren dan ze afnemen, zodat AI niet leidt tot hogere energieprijzen voor Australiërs. Ook wil Sydney dat datacentra niet met woningbouw concurreren om grond.