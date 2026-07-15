ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Australië gaat energie- en watergebruik AI-datacenters reguleren

Economie
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 10:32
anp150726100 1
SYDNEY (ANP/AFP) - Australië gaat wetten invoeren om het energie- en waterverbruik van datacenters voor kunstmatige intelligentie (AI) te reguleren en het auteursrecht te beschermen. Dat heeft de Australische premier Anthony Albanese woensdag gezegd.
De wetten, die volgend jaar moeten worden ingevoerd, moeten het vertrouwen in AI vergroten en de nationale veiligheid beschermen. AI-regels overlaten aan anderen zou betekenen dat "onze nationale soevereiniteit en veiligheid wordt uitbesteed aan de controle van buitenlandse monopolies", verklaarde hij tijdens een toespraak op de Universiteit van Sydney.
Albanese zei dat hij volgende maand de leiders van de Australische staten spreekt over de voorgestelde wetten. Met de nieuwe regels worden grote datacentra verplicht om meer stroom aan het elektriciteitsnet terug te leveren dan ze afnemen, zodat AI niet leidt tot hogere energieprijzen voor Australiërs. Ook wil Sydney dat datacentra niet met woningbouw concurreren om grond.
loading

POPULAIR NIEUWS

132588001_m

Boete voor sproeien tijdens verbod: zo streng kijkt het waterschap mee

ANP-563409806

Waarom de héle snelweg dichtgaat in Nederland (en je in het buitenland vaak gewoon kunt doorrijden)

generated-image

Vier oncologen over kanker: deze 5 dingen doen ze zelf iedere dag

182481806_m

Voor eens en voor altijd: is groente uit de diepvries echt minder gezond?

357c754b-f292-4951-811a-8e8c8dabdb9b

Mijn opa was een nazi-misdadiger

anp 524642902

Dit is petrichor, de geur die vrijkomt door regen na lange tijd van droogte

Loading