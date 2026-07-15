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Excelsior haalt aanvaller Silva Timas van MVV

Sport
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 10:35
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ROTTERDAM (ANP) - Excelsior heeft Ilano Silva Timas overgenomen van MVV. De 23-jarige aanvaller maakt zo de overstap naar de Eredivisie en heeft een contract voor drie jaar getekend bij de Rotterdammers.
Silva Timas, geboren in Rotterdam, tekende twee jaar geleden zijn eerste profcontract bij MVV, waarvoor hij in 71 wedstrijden elf keer scoorde. In 2024 scoorde hij in de tweede ronde van de KNVB Beker tegen Feyenoord. In 2025 maakte hij zijn debuut als international van WK-ganger Kaapverdië. Het bleef voorlopig bij één interland.
"Met Ilano halen we een veelzijdige aanvaller in huis die ons extra dynamiek en mogelijkheden geeft. We zijn ervan overtuigd dat hij een waardevolle toevoeging aan onze selectie is", vertelt technisch directeur Mark Ruijl op de website van de Kralingse ploeg.
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