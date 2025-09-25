Autofabrikanten verkopen weer meer auto's in EU

BRUSSEL (ANP) - Autofabrikanten hebben in augustus voor de tweede maand op rij meer auto's verkocht in de Europese Unie dan een jaar eerder. De opleving volgt op maanden van kwakkelende verkoopcijfers.

Vorige maand werden bijna 678.000 auto's verkocht in de Europese Unie. Dat is 5,3 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar, berekende de Europese brancheorganisatie ACEA. De verkoopaantallen van de eerste acht maanden van dit jaar liggen nog 0,1 procent lager dan in 2024.

Het populairst zijn hybrides, die een elektrische motor combineren met een verbrandingsmotor. Ruim een op de drie nieuwe personenauto's die fabrikanten sinds de jaarwisseling in de EU verkochten was een hybride. Benzineauto's volgen op een tweede plaats met iets meer dan 28 procent marktaandeel.

Volledig elektrische auto's waren goed voor bijna 16 procent. ACEA noemt dat aandeel "nog altijd te laag voor het tempo dat nodig is voor deze fase van de transitie" richting een schoner wagenpark.