Israël doodt in Gaza zeker 85 Palestijnen binnen een dag

GAZA-STAD (ANP/AFP/DPA) - Het Israëlische offensief tegen de Palestijnen in de Gazastrook heeft woensdag tot minstens 85 Palestijnse doden geleid, meer dan het dubbele van het aantal doden dinsdag. Dat melden lokale autoriteiten.

Bij een Israëlische luchtaanval op een huis in centraal Gaza waar ontheemden hun toevlucht hadden gezocht, kwamen minstens elf mensen om, vertelde de woordvoerder van de burgerbescherming van het gebied aan persbureau AFP.

Israël heeft de afgelopen weken zijn offensief op het al grotendeels verwoeste Palestijnse gebied geïntensiveerd, waardoor honderdduizenden mensen op de vlucht zijn geslagen. Volgens Israëlische veiligheidsbronnen is het totale aantal ontheemden in Gaza-Stad gestegen tot ongeveer 700.000, vergeleken met 640.000 op dinsdag.

Verschillende genocide-experts en mensenrechtenorganisaties hebben geconcludeerd dat Israël genocide pleegt in de Gazastrook. Vorige week stelde ook een VN-commissie dat Israël zich daaraan schuldig maakt.