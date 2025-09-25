CPB: een derde huishoudens kan overstromingsschade niet betalen

DEN HAAG (ANP) - Ongeveer een derde van de Nederlandse huishoudens kan de financiële gevolgen van onverzekerde overstromingsschade aan hun woning niet dragen, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuw onderzoek. De kans op een overstroming in Nederland is volgens de overheidsinstantie wel klein.

Bij een daadwerkelijke overstroming kunnen huishoudens te maken krijgen met ongedekte schade die kan oplopen tot tienduizenden euro's. "In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wonen landelijk bezien huishoudens met lage inkomens niet vaker in gebieden met een hoge overstromingskans. Sterker nog: juist huishoudens met hogere inkomens en vermogens blijken relatief vaker in de gebieden met de hoogste overstromingskansen te wonen", stellen de onderzoekers vast.

Het Planbureau stelt verder dat de studie "vragen oproept over de manier waarop Nederland de risico's van overstromingen verdeelt". Nu worden die risico's vooral collectief, via belastingen en algemene verzekeringen gedragen. "Dat biedt solidariteit, maar stimuleert huishoudens niet om zelf adaptatiemaatregelen te nemen of bewuster te kiezen waar zij wonen of willen dat er gebouwd wordt", meent de organisatie.

'Individuele aanpak'

Het bureau vindt dat "een meer individuele aanpak, zoals variabele verzekeringspremies of hypotheekrentes", afhankelijk van het overstromingsrisico, "mensen bewuster zou kunnen maken" van het risico. Dat zou kunnen bijdragen aan het verkleinen van de schade in de toekomst, stelt het Planbureau.

Ook is het volgens de overheidsinstantie raadzaam "om meer duidelijkheid vooraf te bieden over de rol van de overheid, verzekeraars en huishoudens, zoals over wie van hen verantwoordelijk is voor welk deel van de schade als een overstroming optreedt".