Autofabrikanten zakken op beurzen door importheffingen Trump

AMSTERDAM (ANP) - Europese autofabrikanten stonden donderdag onder druk op de aandelenbeurzen. Beleggers reageerden op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om importheffingen van 25 procent in te voeren op alle auto's en auto-onderdelen die buiten de Verenigde Staten worden gemaakt. De heffingen zijn een verdere uitbreiding van de handelsstrijd die Trump voert met belangrijke handelspartners van de VS. Trump wil met de heffingen de binnenlandse autosector stimuleren en grote autofabrikanten dwingen hun productie naar de VS te verplaatsen.

BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz en Porsche zakten tot ruim 4 procent in Frankfurt. In Parijs verloor Stellantis 5 procent. Stellantis is eigenaar van Europese automerken als Opel, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo en Citroën en van de Amerikaanse automerken Chrysler, Dodge, Jeep en Ram Trucks. De Duitse maker van auto-onderdelen Continental daalde 2,6 procent en vrachtwagenfabrikant Daimler Truck leverde 3 procent in. De Duitse autobranche omschreef de Amerikaanse heffingen als een "noodlottig signaal voor vrijhandel".

De DAX in Frankfurt noteerde kort na opening van de markt 1,5 procent lager, door de forse verliezen in de autosector. De beurs in Parijs verloor 1,1 procent en Londen leverde 0,4 procent in. De AEX-index op het Damrak daalde 0,5 procent tot 912,72 punten en de MidKap zakte 0,6 procent tot 869,76 punten.