Omzet H&M zwakker dan topman had voorzien

STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG) - Het grote Zweedse kledingconcern Hennes & Mauritz (H&M) heeft in het afgelopen kwartaal zwakker gepresteerd dan verwacht. De omzet ging in de periode van december tot en met februari op jaarbasis met 3 procent omhoog tot 55,3 miljard Zweedse kroon, omgerekend 5,1 miljard euro. Daarmee kwam de omzet volgens topman Daniel Ervér wat lager uit dan voorzien. Hij wijst er wel op dat het eerste kwartaal voor H&M traditioneel de zwakste periode van het jaar is.

De omzet was ook zwakker dan analisten hadden voorspeld, want zij rekenden in doorsnee op 55,8 miljard kroon. De operationele winst was met 1,2 miljard kroon eveneens tegenvallend, want hier werd door kenners gemiddeld op 1,9 miljard kroon gerekend. H&M kwam met meer kortingsacties om klanten te lokken, wat de winstgevendheid raakte. Ook werd meer uitgegeven aan marketing.