PostNL test robothonden voor pakketbezorging

Economie
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 15:58
LEERDAM (ANP) - PostNL is dinsdag gestart met een proef waarbij robothonden pakketten tot aan de voordeur bezorgen om bezorgers te ondersteunen. Het bedrijf zette ook een humanoïde robot, een mensachtige robot, in om een pakketautomaat te vullen, maakte PostNL dinsdag bekend.
"Deze humanoïde robot staat nog in de kinderschoenen en heeft verdere technische ontwikkeling nodig voordat hij in de openbare ruimte kan worden ingezet", aldus het post- en pakketbedrijf. "Door nu met robotica te experimenteren, krijgen we inzicht in hoe technologie onze bezorgers kan helpen." Volgens PostNL wordt de "veelbelovende" robothond die de bezorger helpt de komende tijd verder getest.
In de sorteercentra van PostNL worden al jaren robots ingezet om pakketten te sorteren. Het concern opende eerder in Nieuwegein een gerobotiseerd sorteercentrum, speciaal voor kleine pakketten.
