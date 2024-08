Automaker Rivian omlaag op hoger Wall Street, koerssprong FuboTV

NEW YORK (ANP) - Rivian Automotive was vrijdag een stevige verliezer op Wall Street. De Amerikaanse maker van elektrische auto's heeft de productie van de elektrische bestelwagen die het voor webwinkelconcern Amazon maakt, stilgelegd om een tekort aan onderdelen. Voor Rivian, een rivaal van Tesla, is het niet voor het eerst dat er problemen spelen in de levering. Beleggers hebben het aandeel 4 procent lager gezet.

Verder ging de aandacht vrijdag onder meer naar Disney, Fox en Warner Bros. Discovery. Zij zouden volgende week samen een gezamenlijke sportstreamingdienst introduceren, genaamd Venu Sports. Maar een rechter heeft de lancering geblokkeerd, na klachten van de kleinere concurrent FuboTV.

De aandelen van dat laatste bedrijf gingen bijna 17 procent hoger de handel uit. Disney, Fox en Warner Bros. Discovery sloten eveneens hoger, met plussen tot ruim 2 procent. Een woordvoerder heeft al laten weten dat de drie in beroep gaan.

De algehele stemming op Wall Street was wederom positief, na de stevige opmars een dag eerder. De bekende Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 40.659,76 punten. De brede S&P 500-index en techgraadmeter Nasdaq wonnen met hetzelfde percentage, tot respectievelijk 5554,25 en 17.631,72 punten.