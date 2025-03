Automakers fors hoger op Wall Street na uitstel importtarieven

NEW YORK (ANP) - De autobouwers General Motors (GM), Ford Motor en Stellantis, moederbedrijf van onder meer Chrysler en Dodge, waren woensdag flinke stijgers op de aandelenbeurzen in New York die ook plussen lieten zien. Beleggers op Wall Street reageerden opgelucht dat president Donald Trump de importheffingen op auto's uit Canada en Mexico een maand uitstelt. GM, Ford en Stellantis boekten koerswinsten tot ruim 9 procent.

Het uitstel volgt na overleg van Trump in het Witte Huis met de topbestuurders van de autofabrikanten. Die hadden grote zorgen geuit over de heffingen van 25 procent omdat die zouden leiden tot fors duurdere auto's en ook verstoringen in toeleveringsketens. Door het uitstel krijgen die bedrijven nu extra tijd om plannen te maken voor het verplaatsen van productie naar de Verenigde Staten of voor meer investeringen in eigen land, wat prioriteiten zijn van Trump. In Mexico en Canada worden veel auto's gebouwd die zijn bedoeld voor export naar de VS. Ook worden daar veel onderdelen gemaakt.

Het nieuws zorgde ook voor een algemene positieve stemming op Wall Street na de forse dalingen een dag eerder door zorgen over importheffingen. Volgens het Witte Huis overweegt Trump nog meer uitzonderingen. De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent hoger op 43.006,59 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 5842,63 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 1,5 procent tot 18.552,73 punten.