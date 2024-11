Autotoeleverancier Bosch schrapt nog eens 5500 arbeidsplaatsen

GERLINGEN (ANP/DPA/AFP) - Het Duitse industrieconcern Bosch gaat nog meer banen schrappen in verband met de malaise in de Europese auto-industrie. In totaal komen er de komende jaren nog eens 5500 arbeidsplaatsen te vervallen bij het bedrijf, waarvan 3800 in eigen land.

Dat banenverlies valt voor een groot deel bij de tak die zich bezighoudt met software voor auto's rond bijvoorbeeld rijhulpsystemen en zelfrijdende technologie. Daar komen wereldwijd 3500 arbeidsplaatsen te vervallen, waarvan de helft in Duitsland. Ook bij de divisies voor elektrisch rijden en besturingssystemen voor auto's en vrachtwagens gaat het mes in het personeelsbestand.

Bosch kampt net als andere Duitse autoleveranciers zoals Continental, Schaeffler en ZF Friedrichshafen met een zwakkere vraag vanuit de Europese auto-industrie en ook hoge kosten voor de overgang naar elektrisch rijden. Daardoor verdwijnen bij die andere toeleveranciers ook duizenden arbeidsplaatsen.