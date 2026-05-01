ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Autoverkoop toch weer gezakt, mogelijk door onzekere economie

Economie
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 10:39
anp010526085 1
BUNNIK (ANP) - De verkoop van personenauto's in Nederland is na een lichte opleving in maart vorige maand weer gedaald. Autobrancheorganisatie BOVAG heeft geen uitgebreid marktonderzoek gedaan, maar vermoedt dat dit mede te verklaren is door de geopolitieke spanningen en economische onzekerheid. Dat kan een reden zijn voor de zakelijke markt om aankopen uit te stellen, laat een woordvoerder weten.
In april zijn er in Nederland 25.704 nieuwe wagens op kenteken gezet, volgens cijfers van BOVAG en RAI Vereniging. Dat is bijna 5 procent minder dan een jaar terug. In maart was er nog een kleine stijging, van dik 1 procent. Maar in januari en februari holde de verkoop al flink achteruit.
Dat laatste is volgens de sector een gevolg van een "sterke eindsprint" bij autodealers in de laatste maanden van vorig jaar. Waarschijnlijk hebben vooral leasemaatschappijen toen aankopen naar voren gehaald, omdat ze rekenden op minder gunstige bijtellingregels in 2026.
loading

Loading