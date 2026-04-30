Drie tekenen dat je beter af bent als single (voor nu)

Single zijn wordt vaak gezien als een tussenstation. Alsof je pas echt op je plek aangekomen bent als je een relatie hebt. Films, familie en vrienden: allemaal voeden ze dat idee. Maar wat als dat idee niet voor iedereen klopt?

Volgens onderzoek van psycholoog Bella DePaulo is het verschil in geluk tussen singles en mensen in een relatie veel kleiner dan we denken. Als je kijkt naar mensen die bewust ervoor kiezen om vrijgezel te zijn, dan verdwijnt dat verschil bijna helemaal.

Dus hoe weet je of jij misschien beter even alleen kunt blijven? Let op deze drie signalen:

Je bent verslaafd aan het begin

Ken je dat gevoel? Die eerste appjes, spanning, vlinders. Alles voelt intens en bijzonder. Maar zodra het stabiel wordt, zakt de energie weg. Saaiheid treedt in.

Psycholoog Dorothy Tennov noemt dat 'limerence': een soort verliefdheidsroes die meer lijkt op een mentale fixatie dan op echte liefde . Onderzoek laat zelfs zien dat je brein in die fase opvallend veel lijkt op dat van iemand met dwanggedachten.

De echte test komt daarna. Wil je dieper gaan als het rustig wordt? Of raak je juist verveeld? Als het steeds dat laatste is, is de vraag niet waarom je de ware niet vindt, maar wat je eigenlijk zoekt.

Je zelfbeeld hangt af van je relatiestatus

Voor sommige mensen voelt de vraag “Ben je met iemand aan het daten?” als een oordeel. Alsof je waarde afhangt van het antwoord.

We noemen dat een ‘voorwaardelijk zelfbeeld ’: je eigenwaarde hangt af van externe dingen, zoals een relatie. En dat is riskant. Mensen die zo denken, blijven vaker hangen in relaties die niet werken, cijferen zichzelf weg en voelen zich alsnog niet echt gelukkig.

De harde waarheid: dat patroon los je niet op binnen een relatie. Elke keer dat je een relatie aangaat om je beter te voelen, stel je het echte werk uit.

Je valt steeds in hetzelfde patroon

Andere partner, zelfde uitkomst. Jij geeft altijd net iets meer. Of jij bent degene die alles oplost. Of je past jezelf steeds aan tot je nauwelijks nog jezelf bent.

Volgens de hechtingstheorie zijn dit geen toevalligheden. Het zijn patronen die je ooit hebt aangeleerd en die je blijft herhalen.

En die doorbreek je niet terwijl je er middenin zit. Na een break-up is je zelfbeeld vaak even zoek, maar juist daarna, als je tijd neemt om te reflecteren, wordt het helderder.

Single zijn is niet altijd leuk. Maar het geeft je wel iets wat je in een relatie vaak mist: overzicht. En precies dat heb je nodig om het patroon te doorbreken.