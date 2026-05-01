Israël zet opgepakte Flotilla-opvarenden af in Griekenland

KRETA (ANP/AFP) - Israël tientallen opgepakte opvarenden van de schepen van de Global Sumud Flotilla afgezet op Kreta. De activisten wilden humanitaire hulp brengen naar Gaza, maar werden voor de kust van het Griekse eiland tegengehouden door de Israëlische krijgsmacht. Twee van hen moeten voor ondervraging mee naar Israël.

Een verslaggever van persbureau AFP zag dat opvarenden op Kreta werden afgezet en met vier bussen werden weggebracht. Het exacte aantal personen is niet direct duidelijk. Israël meldde donderdag dat zo'n 175 personen van meer dan twintig schepen waren overgebracht naar een Israëlisch schip. De Global Sumud Flotilla sprak van 211 personen.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt vrijdag dat twee personen achter het Global Sumud Flotilla-initiatief mee worden genomen naar Israël. Het gaat om Saif Abukeshek en Thiago Ávila. Abukeshek wordt verdacht van banden met een terroristische organisatie en Ávila van illegale activiteiten.