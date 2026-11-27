TOKIO (ANP) - De Aziatische beurzen lieten vrijdag stevige winsten zien. Vooral de tech- en chipbedrijven gingen verder omhoog na de eerdere uitverkoop onder AI-gerelateerde aandelen. De beurzen in Japan en Zuid-Korea, waar veel grote tech- en chipbedrijven noteringen hebben, wisten daarmee het herstel voort te zetten. Ook de Chinese beurzen veerden stevig op na toezeggingen van meer steunmaatregelen voor de aandelenmarkten door de autoriteiten.

De beurzen in Shanghai en Hongkong wonnen 3,6 procent en 2 procent. De opmars volgde op een zeldzame verklaring van de Chinese Staatsraad, de hoogste uitvoerende organisatie van het land. Daarin werd de steun voor de kapitaalmarkten opnieuw bevestigd en de rol van het zogenoemde 'nationale team', een team van staatsgelieerde beleggers, benadrukt. Ook werd toegezegd dat er meer beleidsmaatregelen zullen volgen om de markten te steunen.

De Nikkei in Tokio noteerde 2,1 procent hoger en de Kospi in Seoul klom meer dan 4 procent.