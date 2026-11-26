Liefst 38 procent van de Britse vrouwen tussen 16 en 25 jaar heeft nog nooit seks gehad. Bij jonge mannen staat de teller op 28 procent. Samen komt dat neer op een op de drie Britse jongeren , terwijl het in 2010 nog minder dan een op de vijf was.

Dat staat in Natsal-4, het grote Britse seksonderzoek dat eens in de tien jaar verschijnt. De uitkomsten staan in vijf artikelen in het medisch tijdschrift The Lancet . Onderzoekers van UCL, de London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), de Universiteit van Glasgow en onderzoeksbureau NatCen ondervroegen tussen september 2022 en januari 2024 zo’n 6.700 willekeurig gekozen Britten van 16 tot 59 jaar.

Jongeren beginnen later en vrijen minder

Het aandeel jongeren zonder seks is in tien jaar bijna verdubbeld. Ook wie wel begint, wacht langer: de leeftijd waarop jongeren voor het eerst seks hebben, steeg volgens The Guardian van gemiddeld 16 jaar in 2010 naar 18 jaar.

Daarnaast vrijen Britten minder vaak. Mensen van 16 tot 44 hadden in 1990 gemiddeld vier keer per vier weken seks, in 2010 drie keer en nu twee keer. In dat gemiddelde tellen mensen die nooit seks hadden mee. Maar ook bij 35- tot 44-jarigen die wel seksueel actief zijn, zakte het van drie keer per maand naar twee.

Onderzoeker Soazig Clifton van UCL, academisch directeur van Natsal, zegt tegen The Guardian dat Britten “in de loop der tijd steeds minder seks hebben en dat dat het afgelopen decennium vooral geldt voor jongeren”.

In cijfers

38 procent van de Britse vrouwen van 16 tot 24 heeft nooit seks gehad, bij mannen 28 procent.

77 procent van de Britten van 16 tot 59 had het afgelopen jaar seks, 89 procent ooit.

86 procent van de jonge mannen en 50 procent van de jonge vrouwen keek het afgelopen jaar porno.

Mensen van 16 tot 44 hebben gemiddeld twee keer per maand seks, tegen vier keer in 1990.

Porno en sexting horen erbij, maar verklaren het niet

Online seks is voor veel jongeren gewoon geworden. Behalve de pornocijfers zegt rond de helft van de jongeren het afgelopen jaar seksueel getinte foto’s te hebben verstuurd of ontvangen. Wie nog nooit seks had, keek volgens de onderzoekers juist minder vaak porno en masturbeerde minder.

Bewijs dat schermseks echte seks vervangt, vonden de onderzoekers niet. Dat een telefoon, angst of porno jongeren maagd houdt, zoals berichten op sociale media stellen, staat dan ook niet in het onderzoek.

Er spelen meerdere oorzaken tegelijk

“Een onderzoek als Natsal kan veranderingen vastleggen, maar kan ons niet vertellen wat erachter zit”, zegt universitair hoofddocent Wendy Macdowall van de LSHTM in het persbericht. Volgens haar zijn er waarschijnlijk “meerdere, complexe factoren” in het spel, zeker bij jongeren.

Ze noemt veranderingen die tegelijk plaatsvonden: meer psychische klachten, minder alcohol, meer tijd online en meer jongvolwassenen die nog bij hun ouders wonen. Ook in Nederland houden de mentale klachten van jongeren na corona aan. Macdowall wijst daarnaast op consent: meer open gesprekken daarover kunnen jongeren helpen zelf te beslissen of en wanneer ze seks willen.

We willen allemaal naar één oorzaak grijpen, maar waarschijnlijk is het een mix van factoren. - Soazig Clifton, academisch directeur van Natsal (UCL)

Clifton denkt dat ook wonen en geld meetellen. “Het is heel goed mogelijk dat huisvesting en economische factoren een rol spelen”, zegt ze. In de Verenigde Staten zagen onderzoekers eerder steeds meer jonge mannen zonder seks

Ook Nederlandse jongeren wachten langer

In Nederland gaat het dezelfde kant op. Uit het onderzoek Seks onder je 25e van Rutgers en Soa Aids Nederland (cijfers van 2023) blijkt dat jongeren hier voor het eerst seks hebben op een mediane leeftijd van 18,7 jaar. In 2017 was dat 18 jaar, in 2012 nog 17.

Bij 13- tot 17-jarigen halveerde het aandeel dat al geslachtsgemeenschap had: van 26 procent van de jongens en 25 procent van de meisjes in 2012 naar 13 en 14 procent in 2023.

Voor het eerst gemeten: voelen Britten zich goed bij seks?

Natsal mat voor het eerst ook seksueel welzijn: of mensen zich gerespecteerd, veilig en op hun gemak voelen bij seks. Dat welzijn was lager bij jongeren, mensen met een laag inkomen en mensen die pas na hun 25e voor het eerst seks hadden.

Toch ziet seksonderzoeker Kaye Wellings van de LSHTM, medeoprichter van Natsal, in de cijfers ook een generatie die minder last heeft van groepsdruk. “Er was een tijd dat het draaide om kerfjes in de bedpost”, zegt ze tegen The Guardian.

Ik denk gewoon niet dat ze zichzelf nog hoeven te bewijzen. - Kaye Wellings, hoogleraar seksuele en reproductieve gezondheid (LSHTM)

Meer weten?