JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische centrumpartij Yashar van Gadi Eisenkot heeft met de Democraten een coalitieakkoord bereikt. Eisenkot heeft tot 6 december de tijd om een regeringscoalitie te vormen. De termijn zou mogelijk met twee weken verlengd kunnen worden.

Afgelopen week kondigden de linksgeoriënteerde Democraten nog aan de onderhandelingen met Yashar op te schorten. Israëlische media meldden dat de opschorting kwam door meningsverschillen over de ministerportefeuilles.

De linksgeoriënteerde Democraten zijn de tweede partij die een coalitieakkoord sluit met Yashar. Afgelopen dinsdag sloten Yashar en de rechtse Israel Beiteinu onder leiding van Avigdor Liberman ook een akkoord.

De drie partijen hebben samen 36 zetels. Voor een meerderheidscoalitie zijn 61 zetels nodig. De partijen binnen het blok van Eisenkot zijn verdeeld over met welke partijen allianties moeten worden gesmeed. De Democraten zijn voorstander van samenwerking met de Arabische partijen om een meerderheid te bereiken.