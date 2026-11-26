Zie je een rat langs de schutting of bij de schuur, dan smeer je waarschijnlijk een klodder pindakaas in de val. Volgens nieuw Australisch onderzoek werkt het beter als de rat juist níet bij de pindakaas kan. Een bal pindakaas in een afgesloten busje bij de ingang zorgde ervoor dat ratten 83 procent vaker naar binnen gingen.

Journal of Applied Ecology. Onderzoekers van de Universiteit van Sydney publiceerden de studie maandag in het vakblad Scientias bracht het nieuws als een Black Friday-truc voor ratten. In dit stuk lees je wat de proef precies liet zien en wat je er thuis wel en niet mee kunt.

Een truc uit de winkel, getest op ratten

Een reis die is uitgeverkocht of een product dat duidelijk te duur is, verandert hoe we naar de andere opties kijken. Gedragseconomen spreken van een 'phantom decoy': een aantrekkelijke keuze die je ziet maar niet kunt krijgen. Het is een vorm van nudging, waarbij je iemands keuze stuurt zonder iets te verbieden.

Hoogleraar Peter Banks en onderzoeker Jenna Bytheway wilden weten of dat ook werkt bij een wild dier. Ze kozen de zwarte rat (Rattus rattus), een invasieve soort die in Sydney veel voorkomt.

Zo zag de proef eruit

Twee jaar lang lagen er op 226 plekken in stedelijke natuurgebiedjes rond Sydney zogenoemde volgtunnels: buizen die werken als een val, maar waar de dieren weer uit kunnen. Camera's legden vast wat de ratten deden.

In de meeste tunnels lag eenvoudig lokvoer, wit brood. Andere tunnels kregen brood met jam of bleven leeg. Bij de helft stond voor de ingang een stalen strooibusje met een gaasdeksel, het soort waarmee je cacao over je cappuccino strooit. Daarin zat een bal van pindakaas en havermout. De rat kon die ruiken en zien, maar er niet bij.

83 procent vaker naar binnen

Bij de tunnels met brood maakte het busje een groot verschil: ratten gingen 83 procent vaker naar binnen dan bij dezelfde tunnels zonder pindakaas voor de deur. Bij brood met jam had het busje geen effect, maar daar gingen de ratten toch al vaak naar binnen.

Banks legde tegenover de Australische omroep ABC uit waar het effect volgens hem zit: "We denken dat de lokkertjes ratten die het aas als laagwaardig zien, vaker naar binnen kunnen krijgen."

We're thinking that when there's rats that perceive bait as low-quality, the decoys might get them to go in more often. - Peter Banks, Universiteit van Sydney, tegen ABC News (origineel in het Engels)

Gewoon pindakaas in de tunnel? Dat hielp niet

Het verrassendste resultaat komt uit de controleproeven. De onderzoekers legden ook een pindakaasbal als gewoon aas achter in een tunnel, zonder busje bij de ingang. Die tunnels werden juist minder vaak betreden. Pindakaas die de rat gewoon kon opeten, leverde dus geen extra bezoek op.

Ook werkte het niet om het busje achter in de tunnel te zetten. Dan gingen er maar weinig ratten naar binnen. Volgens Banks en Bytheway kwam het effect dus niet doordat de geur meer ratten naar de plek trok. Het ging om de combinatie: onbereikbaar lekkers buiten en een minder lekker alternatief binnen. Een tunnel zonder aas trok sowieso minder ratten, met of zonder busje.

Wat betekent dit voor je val of lokdoos?

Ratten zijn berucht om hun angst voor nieuwe dingen en vaak zijn er meerdere pogingen nodig om ze te bestrijden, zei Banks tegen ABC. Hij denkt dat zowel levendvangende vallen als vallen die de rat doden beter kunnen werken met zo'n lokkertje.

Volgens ABC is de opzet met een cacaostrooier makkelijk na te bootsen, thuis of door een ongediertebestrijder. Scientias wijst erop dat de truc vooral van pas kan komen als de bestrijding al een tijdje loopt en de laatste ratten lastig te vangen zijn.

Zit je nu al met ratten rond het huis? Eerder schreven we over gewoontes die ratten naar je tuin lokken, over muizengif en over hoe je de keutels van een muis en een rat uit elkaar houdt.

Wat het onderzoek niet bewijst

De proef is gedaan met zwarte ratten in Australische natuurgebieden. Of andere soorten net zo reageren, is niet onderzocht. De onderzoekers maten ook hoe vaak ratten een tunnel in gingen en niet hoeveel ratten er in een echte val bleven zitten. Het effect trad bovendien alleen op bij laagwaardig aas zoals droog brood. Banks verwacht zelf ook dat sommigen sceptisch zullen zijn over marketingpsychologie bij ratten.

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