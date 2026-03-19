Aziatische beurzen omlaag door oplopende olieprijzen

TOKIO (ANP) - De Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag stevig omlaag na aanvallen door Iran op belangrijke gasinstallaties in Qatar. Hierdoor gingen de olieprijzen weer hard omhoog. Beleggers vrezen dat een escalerende oorlog in het Midden-Oosten de inflatiedruk verder zal verhogen. Ook werd de stemming in Azië gedrukt door zware verliezen op Wall Street woensdag.

De Nikkei in Tokio zakte 3,5 procent en de Kospi in Seoul daalde 2,8 procent. Ook andere Aziatische beurzen verloren terrein. De beurzen in Taiwan en Hongkong verloren bijna 2 procent en Shanghai zakte 1,4 procent.

Door de strijd in het olierijke Midden-Oosten zijn de olieprijzen hard gestegen en landen als Japan en Zuid-Korea zijn erg afhankelijk van de import van olie uit de regio.