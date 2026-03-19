Werkloosheid in Nederland stijgt licht naar 4,1 procent

Economie
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 6:52
DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid in Nederland is in februari, na vijf maanden onveranderd te zijn gebleven, licht gestegen tot 4,1 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In september, oktober, november, december en januari zat 4 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk. De werkloosheid zit hiermee op het hoogste niveau in vier jaar.
In februari waren er 416.000 werklozen. Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 3000 per maand. Naast de 416.000 werklozen zijn er 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren.
Daarom worden zij volgens het CBS niet tot de beroepsbevolking gerekend. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken doordat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn.
