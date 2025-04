Aziatische beurzen verder omlaag na verkoopgolf op Wall Street

TOKIO (ANP) - De Aziatische beurzen lieten vrijdag opnieuw forse verliezen zien, na de zware verkoopgolf op Wall Street. De hoger dan verwachte Amerikaanse importheffingen die president Donald Trump eerder deze week aankondigde, bleven zorgen voor een sombere stemming onder beleggers. Naast China, Japan en Zuid-Korea worden ook Vietnam, Cambodja en India hard getroffen door de importtarieven, die de internationale handel overhoop dreigen te gooien.

De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de markt bijna 4 procent in het rood. Een dag eerder verloor de Japanse hoofdindex al bijna 3 procent. De Kospi in Seoul zakte 1,8 procent en de All Ordinaries in Sydney daalde ruim 2 procent. In Hongkong en Shanghai waren de beurzen gesloten vanwege het Qingmingfestival, een traditionele Chinese feestdag. In New York lieten de beursgraadmeters donderdag met minnen tot 6 procent de grootste verliezen zien sinds 2020.