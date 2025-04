Opnieuw blijft aantal zzp'ers vrijwel gelijk

UTRECHT (ANP) - Het aantal zzp'ers in Nederland is in maart opnieuw vrijwel gelijk gebleven. Dat was in februari ook al het geval, volgens cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Hiermee stabiliseert het aantal zelfstandigen, nadat veel bedrijven sinds begin dit jaar anders omgaan met de inzet van zzp'ers vanwege de handhaving van de Belastingdienst op de wet tegen schijnzelfstandigheid.

Opnieuw stopten meer ondernemers en startten er minder. Het aantal stoppende zzp'ers steeg met 32 procent vergeleken met maart vorig jaar en het aantal starters daalde met 22 procent. Die trend is al meerdere maanden zichtbaar en zorgt voor een stabilisatie van het aantal zzp'ers. Voorheen was een continue stijging van het aantal zelfstandigen zonder personeel juist de norm, aldus de KVK.

Eind vorige maand stonden er bijna 1,8 miljoen zzp'ers ingeschreven bij de KVK. Dat waren er vijfhonderd meer dan in februari.