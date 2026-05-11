Baas Aramco: 100 miljoen olievaten per week verloren door Hormuz

RIYAD (ANP/BLOOMBERG) - De wereldwijde oliemarkten verliezen elke week dat de Straat van Hormuz gesloten is 100 miljoen vaten olie. Daardoor wordt het olietekort, dat door de oorlog in het Midden-Oosten al historisch groot is geworden, alleen maar erger. Dat heeft topman Amin Nasser van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco maandag gezegd.

Dat tekort aan olie wordt momenteel opgevangen doordat bedrijven en overheden hun voorraden aanspreken, terwijl de wereldwijde reserves gevaarlijk laag worden, zei de topman tijdens een bijeenkomst met financiële analisten. Het grootste deel van de extra olieproductiecapaciteit ter wereld bevindt zich in de Perzische Golf en kan daardoor niet worden ingezet om het tekort op te vangen.

Volgens Nasser verhult het aanspreken van voorraden hoe krap de wereldwijde oliemarkt in werkelijkheid is. Hij waarschuwde zondag al dat de oorlog er de afgelopen twee maanden wereldwijd voor heeft gezorgd dat ongeveer 1 miljard vaten olie niet geleverd konden worden.