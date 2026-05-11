Maandag toch tweede evacuatievlucht vanaf Tenerife

TENERIFE (ANP) - Maandag vertrekken er toch twee evacuatievluchten vanaf Tenerife naar Eindhoven, meldt de Nederlandse ambassadeur in Spanje op het Spaanse eiland. Eerder leek er maar één vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius te gaan. Op het Nederlandse schip brak de Andesvariant van het hantavirus uit.

Maandag vertrekt eerst een Nederlandse vlucht met 22 mensen die op het cruiseschip werkten. Het gaat om crewleden van zes nationaliteiten, onder wie een Nederlander. Daarna gaat een door Australië georganiseerde vlucht naar Eindhoven met zes mensen aan boord. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden eerst naar Nederland gebracht en vervolgens opgehaald en naar Australië gevlogen.

De bagage van mensen blijft aan boord van het cruiseschip. Ook het lichaam van de overleden Duitse vrouw blijft op de Hondius. Het schip zal naar Rotterdam varen, waar het wordt ontsmet.

Zondag landde een vliegtuig met 26 opvarenden in Eindhoven.