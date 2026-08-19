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Baas Shell Nederland: slim als overheid Gronings gasveld krijgt

Economie
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 16:21
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HILVERSUM (ANP) - Het zou verstandig zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld overneemt van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Dat heeft de afzwaaiende president-directeur van Shell Nederland, Frans Everts, woensdag gezegd in het radioprogramma Sven op 1. Het gasveld is gesloten, maar in geval van nood zou Den Haag daarmee kunnen besluiten om de gaswinning toch weer op te starten.
"Je zou kunnen voorstellen dat de Nederlandse overheid zegt: misschien is het verstandig om die licentie van de NAM over te nemen en die in staatshanden te hebben", aldus Everts. "Mochten er extreme scenario's zijn, dan kun je kijken of je dat weer zou willen doen. De NAM gaat dat niet doen", zei hij over een eventuele hervatting.
De gasvoorraad wordt nu gevuld voor de komende winter, maar dat gaat langzamer dan andere jaren vanwege de gestegen gasprijs. Uit het dashboard van Gasunie blijkt dat de ondergrondse gasvoorraden in Nederland momenteel voor 42,8 procent zijn gevuld.
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