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Met pensioen naar Portugal: de belasting valt tegen, de zorg valt mee

Economie
door Désirée du Roy
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Zon, oceaan en de reputatie van belastingparadijs voor gepensioneerden. Dat laatste kun je schrappen: wie nu naar Portugal verhuist, betaalt gewoon Portugese inkomstenbelasting. Netto houdt een Nederlands stel daardoor ongeveer evenveel over als thuis. De grote verrassing zit niet in de belasting, maar in de huur.

Het belastingparadijs is dicht

Jarenlang lokte Portugal gepensioneerden met het NHR-regime, dat buitenlandse pensioenen de laatste jaren tegen een vast tarief van 10 procent belastte. Het regime is per 1 januari 2024 afgeschaft; een overgangsregeling liet daarna nog een kleine groep toe. Wie nu vertrekt, komt er niet meer in. De opvolger IFICI geeft pensioenen geen enkel voordeel. Nieuwkomers vallen dus onder de gewone tarieven, die oplopen tot 48 procent.
Het Portugese pensioenvoordeel bestaat niet meer voor wie nu vertrekt.

Portugal heft, Nederland kijkt toe

Onder het belastingverdrag mag Nederland de AOW van een inwoner van Portugal niet belasten; dat besliste de Hoge Raad in 2020. Ook het aanvullend pensioen is in principe voor Portugal. Nederland mag alleen meeheffen als Portugal dat pensioen lager belast dan gewoon inkomen of voor meer dan 10 procent vrijstelt, en het om meer dan 10.000 euro per jaar gaat. Zonder NHR-voordeel ligt dat niet voor de hand. Nederland wil het verdrag openbreken, maar de onderhandelingen zitten sinds 2019 vast.

De rekensom

Ons voorbeeldstel is getrouwd, woont op het Portugese vasteland en heeft samen 54.000 euro bruto per jaar, verdeeld over 37.500 en 16.500 euro. Na de Portugese pensioenaftrek en de verlaagde tarieven voor 2026 komt de belasting bij een gezamenlijke aangifte uit op 7.200 tot 7.700 euro, afhankelijk van de aftrekposten. In Nederland betaalt hetzelfde stel 3.319 euro.
De zorg maakt veel goed. De basiszorg loopt via het CAK: een vast bedrag plus een inkomensafhankelijk deel, vermenigvuldigd met de woonlandfactor. Die staat voor Portugal op 0,3205, veel lager dan in Spanje. Ons stel is ongeveer 2.600 euro per jaar kwijt.
Per jaarPortugalNederland
Bruto pensioeninkomen€ 54.000€ 54.000
Inkomstenbelastingca. € 7.200–7.700€ 3.319
Zorg (CAK-bijdrage of Zvw plus premie)ca. € 2.600€ 6.387
Nettoca. € 43.700–44.200ca. € 44.300
Netto scheelt dat hooguit zo'n 50 euro per maand, in het nadeel van Portugal. De lage zorgbijdrage vangt de hogere belasting bijna helemaal op.

Aan de Algarve huur je duurder dan in Nederland

In Spanje redde de huur de rekensom. In Portugal lukt dat alleen in het binnenland. De mediane vraaghuur aan de Algarve lag in augustus op 21,30 euro per vierkante meter, bijna 23 procent hoger dan een jaar eerder. Nieuwe huurders in de Nederlandse vrije sector betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld 20,94 euro. In de Alentejo kost een vierkante meter 11,60 euro: voor tachtig vierkante meter ruim 900 euro in plaats van zo'n 1.700.
Aan de Algarve betaal je per vierkante meter meer huur dan in de Nederlandse vrije sector.
In cijfers Woonlandfactor Portugal 2026: 0,3205. Vaste zorgbijdrage: 157 euro per persoon per maand. Portugese pensioenaftrek: 4.587 euro per persoon. Mediane vraaghuur augustus: Algarve 21,30, regio Lissabon 21,50, Alentejo 11,60 euro per vierkante meter.

Wat u vooraf regelt

  • Vraag vrijstelling van Nederlandse loonheffing aan, met een door de Portugese fiscus gestempelde verklaring van belastingplicht.
  • Vertrekt u met vroegpensioen? Nieuwe klanten krijgen daarmee vanaf 1 november 2026 geen zorgverzekering via het CAK meer; de AOW geeft dan wel recht.
  • Kies de regio op de huur, niet op de ansichtkaart.
Het belastingparadijs is gesloten, maar de rekensom klopt nog. Mits u landinwaarts gaat wonen.
Meer weten?

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