Het is oktober, maar 's avonds zoemt er nog steeds een mug boven je bed. Dat is dit jaar meer dan een ergernis. Hecht GGD Hollands Midden waarschuwt dat muggen bij zacht weer ook in het najaar actief blijven, en dat de gewone huissteekmug het westnijlvirus kan overbrengen. Waar die muggen vandaan komen, kun je vaak gewoon in je eigen tuin zien.

De GGD waarschuwt ook in het najaar

Volgens Regio Online geeft de GGD inwoners praktische tips om ook in het najaar muggenbeten te voorkomen. Muggen blijven volgens de GGD actief zolang het buiten warm genoeg is.

De aanleiding is het westnijlvirus, dat nieuw is in Nederland. Op 1 oktober meldde het RIVM twaalf nieuwe patiënten sinds de update van 24 september. Vier van hen zijn overleden. Daarmee staat de teller op 56 mensen die het virus dit jaar in Nederland opliepen, en negen van hen overleden. Alle nieuwe patiënten raakten besmet door de beet van een besmette mug. Over die cijfers schreven we eerder al in 'Vier nieuwe sterfgevallen door besmetting met westnijlvirus'.

Er is ook een geruststellende kant. Het aantal nieuwe meldingen daalt al enkele weken en het RIVM verwacht dat de uitbraak over haar hoogtepunt heen is, meldt Gezondermeer. Het RIVM schrijft zelf dat muggen in deze tijd van het jaar steeds minder actief zijn. Daardoor is de kans op nieuwe besmettingen klein. Maar zolang het zacht blijft, vliegen ze nog.

Een doodgewone mug, geen exoot

Het westnijlvirus komt voor bij vogels. Een mug kan het virus oplopen als ze een besmette vogel bijt en kan het daarna doorgeven aan vogels, paarden en mensen. Van mens op mens gaat het niet. Aan een mug of muggenbeet kun je niet zien of de mug besmet is, benadrukt de GGD. Wel gaat de GGD ervan uit dat maar weinig muggen in Nederland besmettelijk zijn.

De meeste mensen merken niets van een besmetting. Volgens GGD Hollands Midden krijgen 8 op de 10 mensen geen klachten en 2 op de 10 milde, griepachtige klachten, zoals koorts, hoofdpijn of spierpijn. Ongeveer 1 op de 100 mensen krijgt ernstige klachten aan het zenuwstelsel. Het virus kan bijvoorbeeld een hersenontsteking veroorzaken. Dat komt vaker voor bij ouderen en mensen met een verminderde weerstand, maar ook gezonde volwassenen kunnen ernstig ziek worden.

Voorkom dat je geprikt wordt door een mug. Wie niet geprikt wordt, kan niet ziek worden. - Inge van de Luitgaarden, GGD-arts infectieziektebestrijding, tegen Rijnmond

Hier broeden muggen in je tuin

Muggen leggen hun eitjes in stilstaand water, waar de larven ongestoord kunnen opgroeien. Heb je veel last van muggen? Dan staat er volgens Milieu Centraal vaak water in de buurt. Dat kan je eigen vijver of regenton zijn, maar ook een verstopte dakgoot of een bloembak waar water in blijft staan.

Een laagje water van een paar centimeter is voor een mug al genoeg.

Het RIVM, de NVWA en de GGD noemen samen deze plekken, die je makkelijk over het hoofd ziet:

Schoteltjes onder bloempotten en plantenbakken.

Dakgoten die niet goed doorlopen.

Regentonnen zonder deksel.

Water op dekzeilen van tuinmeubels of haardhout.

Emmers, gieters en vaasjes die buiten staan.

Opblaasbadjes en kinderzwembadjes die je niet meer gebruikt.

Vogelbadjes waarvan het water lang niet is ververst.

Ook binnen kan het misgaan. Milieu Centraal wijst op laagjes water in afvoerputjes, kruipruimtes en bloembakken.

Wat je nu kunt doen

Loop je tuin of balkon ongeveer één keer per week na op stilstaand water. Dat raadt het RIVM aan.

Gooi schotels, emmers en gieters leeg. De NVWA adviseert om dat na iedere regenbui te doen en emmers en gieters op de kop te zetten.

Dek je regenton goed af. Gebruik je de ton niet meer, dan kun je hem volgens de NVWA ook op de kop zetten of weghalen.

Zorg dat de dakgoot goed doorloopt. Die klus stond ook al op de lijst in 'Waait je schutting om bij de eerste herfstwind? Dan betaal je de schade vaak zelf, en dit kun je nog doen voor woensdag'.

Houd muggen buiten met horren voor ramen en deuren of slaap onder een klamboe.

Draag bedekkende kleding als muggen actief zijn, vooral in de schemering, en gebruik een muggenwerend middel volgens de gebruiksaanwijzing.

Heb je een vijver? Die hoef je niet leeg te halen. Het RIVM adviseert om te zorgen voor goed water voor dieren die muggenlarven eten, zoals waterkevers, libellenlarven, vissen en kikkers. Ook een fontein helpt, omdat het water dan in beweging blijft.

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