Baas Signal blij dat scanplicht uit EU-wetsvoorstel is geschrapt

AMSTERDAM (ANP) - De versleutelde berichtendienst Signal is blij dat de verplichting voor techbedrijven om chatgesprekken te scannen op mogelijke kinderporno uit het Europese wetsvoorstel is geschrapt dat seksueel misbruik van kinderen online tegen moet gaan. Dat heeft Signal-topvrouw Meredith Whittaker gezegd in tv-programma Buitenhof.

Woensdag ging een meerderheid van de EU-lidstaten akkoord met een afgezwakte vorm van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Tegen dat eerdere plan had Signal eerder flink geageerd, met het dreigement dat het bedrijf Europa ook zou kunnen verlaten als er een verplichting tot massale surveillance en scannen zou komen.

"Het is niet langer een verplichting. En daar zijn we blij mee. Dat was een belangrijk punt van zorg voor ons", zei Whittaker in Buitenhof. "Er zijn echter andere zorgwekkende delen van de wet, en er is ruimte gelaten om in de toekomst mogelijk verplichtingen in te voeren. Dus waakzaamheid is geboden en ik denk dat we zeer alert moeten blijven op hoe dit zich in de toekomst ontwikkelt."

Zorgen over privacy

Het EU-wetsvoorstel verplicht techbedrijven wel om verspreiding van beelden van kinderporno te voorkomen. De wet geeft nationale overheden de bevoegdheid om deze bedrijven te dwingen dergelijk materiaal, of de mogelijkheid om ernaar te zoeken, van hun platforms te verwijderen. Als bedrijven hier niet aan voldoen, kunnen ze worden beboet.

Nederland heeft tegen het voorstel gestemd. Dit gebeurde na druk vanuit de Tweede Kamer, die eerder een motie aannam om zorgen over de privacy. Kamerleden vreesden dat privéberichten in apps zoals WhatsApp en Signal straks kunnen worden meegelezen als bedrijven verplicht worden berichten te controleren op kinderporno.