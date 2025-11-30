ECONOMIE
PVV-aanhang demonstreert: 36 arrestaties

Samenleving
door Dirk Kruin
zondag, 30 november 2025 om 7:59
ANP-543370476
Bij de anti-immigratiedemonstratie in Den Haag zijn zaterdag 36 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van verschillende strafbare feiten, waaronder het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het in bezit hebben van wapens zoals steekwapens en zwaar vuurwerk, meldt de politie.
Tijdens de demonstratie liepen zo'n 200 mensen een ronde door het centrum van Den Haag. Daarbij werden ze begeleid door een grote hoeveelheid agenten. Zijstraten van de route waren uit voorzorg afgezet.
Het centrum van Den Haag was door de politie aangewezen als veiligheidsrisicogebied, waar iedereen mocht worden gefouilleerd. Dat zou tot 22.00 uur duren, maar het gebied is kort na 17.00 uur al vrijgegeven.
Dergelijke betogingen worden aan streng toezicht onderworpen sinds op 20 september een rechtse demonstratie op het Malieveld eindigde met rellen en vernielingen. Ook een op zichzelf rustig verlopen anti-immigratieprotest in Amsterdam op 12 oktober liep uiteindelijk uit op een confrontatie met de politie.
ANP-543370405
